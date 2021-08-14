14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35

KPSS ÖABT puan hesaplama, sınava katılan öğretmen adayları tarafından gündeme geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumuna katılan adaylar, "KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav ardından puan hesabı yapmak isteyen adaylar için KPSS ÖABT puan hesaplama formülleri haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS ÖABT puanı, özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA

KPSS Puanları, her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

KPSS Lisans Sınavınde Genel Yetenek ve Genel Kültür tesleri temel testlerdir. Temel kısımda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. Tüm KPSS puanların hesaplanabilmesi için mutlaka girilmesi gereken testlerdir. Yoksa KPSS puanınız hesaplanmaz. Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır.

Bu hesaplamada KPSS Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) aşağıda verilen formüller kullanılmaktadır.

KPSSP3 ASP = (0.50 * Genel Yetenek ASP) + (0.50 * Genel Kültür ASP)

KPSSP10 ASP = (0.30 * Genel Yetenek ASP) + (0.30 * Genel Kültür ASP) + (0.40 * Eğitim Bilimleri ASP)

KPSSP121 ASP = (0.15 * Genel Yetenek ASP) + (0.15 * Genel Kültür ASP) + (0.20 * Eğitim Bilimleri ASP) + (0.50 * ÖABT ASP)

KPSS Puanı Formülü = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS P121, P3, P10 Puan Türleri Hangi Atamalarda Kullanılır?

KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur. KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

KPSS Puan Hesaplama işlemi ÖSYM ile %100 uyumludur.

KPSS puanlarını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda formülize edilen tüm parametrelerin önceden bilinmesi gerekmedir.