21 Eylül 2020 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:34

2020 KPSS ÖABT (Öğretmenl,k Alan Sınavı Testi) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. KPSS ÖABT sınavları 20 Eylül'de 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi. İlk oturum sabah 10.15'te başladı. Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise 14.45'te başladı. Sınavdan 1 gün sonra KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı. 2020 KPSS ÖABT soru kitapçığı haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS ÖABT'de her bir testte adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'unun yer aldığı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

ÖSYM, 20 Eylül’de yapılan 2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarını (her test için yüzde 10) internet sitesinden erişime açtı. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sorularının açıklanmasıyla birlite adaylar alacakları puanı hesaplayabilecekler. KPSS ÖABT sınavından alınan puan, Kamuya yerleştirmede büyük rol oynayacak. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılan adaylar KPSS sonuçlarını 22 Ekim'de öğrenecekler.