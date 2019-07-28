KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 ÖABT soru ve cevap anahtarı...

KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Bugün uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri yerlerin atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar bugün sınav için ter dökecek. Memur adayları bir yandan da KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? ediyor.2019 ÖABT soru ve cevap anahtarına ilişkin bilgiler..

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 2019 KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayınladığı takvim içerisinde sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. KPSS sonuçları 2019 yılında 29 Temmuz’da erişime açılacak.