KPSS Ön lisans başvuruları bugün itibariyle başladı. Ekim ayının 2'sinde uygulanacak olan sınavın başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Adaylar KPSS Ön lisans başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki 2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru ücreti ve sınava dair merak edilen detaylar...

KPSS ön lisans başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir." denildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı, Ekim'in 2'sinde uygulanacak. Sınava başvurular ise Ağustos'un 3-15 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS ön lisans sınav başvurularını gerçekleştirebilecekler. KPSS Başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılması ile birlikte tamamlanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KPSS Ön lisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

2022 KPSS ÖN LISANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınava başvuracak olan adaylar, KPSS başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirecekler. KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri, aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Başvurular, sınav ücretinin yatırılması ile birlikte tamamlanacak. KPSS Ön lisans başvuru ücretini yatırmayan veya eksik yatıran adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde:

KPSS ALAN BILGISI

1. gün sınavı: 06.08.2022

2.gün sınavı: 07.08.2022

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14.08.2022

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise Ağustos'un 3-15 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ise 02.10.2022 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayının 1-13 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav 06.11.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS DHBT

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları Ekim'in 7 - 17 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27.11.2022'de yapılacak.