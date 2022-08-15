İSTANBUL 25°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9663
  • EURO
    18,3047
  • ALTIN
    1027.86
  • BIST100
    2857.18
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS önlisans son başvuru günü ne zaman?
Eğitim

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS önlisans son başvuru günü ne zaman?

KPSS ön lisans başvuruları sona eriyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 15 Ağustos'ta bitecek olan KPSS ön lisans başvurularının süresi uzatıldı. Buna göre KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS önlisans son başvuru günü ne zaman? İşte başvuruların yapılacağı tarihler

15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
ABONE OL

KPSS ön lisans başvurularının tarihi uzatıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Peki 2022 KPSS önlisans son başvuru günü ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

2022 KPSS ÖNLİSANS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 16.08.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.