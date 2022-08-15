KPSS ön lisans başvurularının tarihi uzatıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Peki 2022 KPSS önlisans son başvuru günü ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

2022 KPSS ÖNLİSANS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 16.08.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

