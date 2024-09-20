İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1158
  • EURO
    38,1315
  • ALTIN
    2865.12
  • BIST100
    9982.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS Ön Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Eğitim

KPSS Ön Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans'a ilişkin cevap kağıtları ve aday cevapları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
KPSS Ön Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
ABONE OL

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans'a katılan adayların, cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

VERİLEN CEVAPLARA ULAŞABİLECEKLER

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba ulaşabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da görülecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.