KPSS ön lisans geç başvuruları başladı! 2020 KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri

10 Eylül 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:26

KPSS ön lisans geç başvuruları başladı. Sınav başvuruları geçtiğimiz hafta sona ermişti. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön lisans oturumu bu sene 25 Ekim'de yapılacak. Adaylar, KPSS ön lisans geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. İşte 2020 KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri

İki yıllık üniversite mezunu memur adayları, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumunda ter dökecekler. KPSS ön lisans başvuruları Ağustos'un 21'inde başlamış, Eylül'ün 2'sinde sonra ermişti. KPSS ön lisans geç başvuruları içinse geri sayım başladı. Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.

İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 10 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak geç başvuruları 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



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KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.

KPSS SINAV TARİHİ (Ön Lisans) : 25 Ekim 2020

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav

ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

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