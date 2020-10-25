25 Ekim 2020 Pazar 10:32 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:32

KPSS Ön Lisans sınavı ÖSYM tarafından bugün uygulanıyor. Adaylar KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve kaçta biteceğini merak ediyorlar. ÖSYM KPSS sınav sürelerini ve KPSS sınav bitiş saatini duyurmuştu. 81 ilde yapılacak olan KPSS sınavı Pazar günü tek oturum halinde gerçekleşecek. Peki KPSS sınavı kaç saat sürüyor? İşte Sınav süresine dair bilgiler ve KPSS sınav bitiş saati

Üniversitelerin Ön Lisans bölümlerinden mezun adaylar ÖSYM takvimine göre; 25 Ekim 2020 tarihinde KPSS sınav bitiş saati ile birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumunu tamamlayacaklar. Öte yandan adaylar sınava HES kodu olmadan giremeyecek. İşte sınav süresi ilgili detaylar..

KPSS SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

10:15'te başlayacak olan KPSS Ön lisans sınavı için 10:00'dan sonra sınavın gerçekleşrtirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. KPSS Ön lisans sınavında adaylara 130 dakika süre tanınacak. KPSS sınavı 2 saat 10 dakika sürecek.

KPSS BİTİŞ SAATİ

KPSS ön lisans sınavı 130 dakika yani 2 saat 10 dakika sürecek olup, 12.25'te sona erecek.

KPSS Ön lisans sınavı ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar sınav öncesinde yapılması gerekenleri araştırmaya devam ediyor. Adaylar sınava girerken Kimlik, Sınav giriş belgesinin yanında hazır bulundurmak zorundadır.

10:15'te başlayacak olan KPSS Ön lisans sınavı için 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. KPSS Ön lisans sınavında adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından 120 testin yöneltileceği sınavda Genel Yetenek alanında adaylara sözel ve sayısal bölümlerden ayrı ayrı sorular yöneltilecek.

Genel Kültür alanında ise adaylara Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya ile ilgili Kültürel konulara yer verilecek

KPSS GİRİŞ BELGESİNDE HES KODU ŞARTI

KPSS ön lisan sınavına girecek olan adaylar HES kodu almak zorundadır. HES kodu almak için adayların E-Devlet üzerinden giriş yaparak kolayca alabilmeleri sağlandı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön lisans Sınav sonuçları, 26 Kasım'da erişime açılacak.