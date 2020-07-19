19 Temmuz 2020 Pazar 14:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:16

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Bu yıl uygulanacak olan KPSS oturumları Genel yetenek-kültür-eğitim bilimleri, alan bilgisi, Öğretmenlik Alan bilgisi (ÖABT), Önlisans, Lisans, Din Hizmetleri Alan bilgisi (DHBT) olarak tamamlanacak. KPSS önlisans başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sınava başvurmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları sona erdi. 2020 KPSS Lisans sınavına başvuru yapmayanlar için KPSS önlisans 2020 başvuru tarihleri belli oldu. Başvuru ve sınav tarihlerinin farklı olduğu KPSS sınavlarında, adaylar katılım sağlayacakları sınav hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki KPSS önlisans başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavın detayları haberimizde yer alıyor.

Memur olmak isteyenler için KPSS önlisans 2020 başvuru tarihleri açıklandı. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen LGS ve YKS'nin ardından gözler KPSS önlisans oturumuna çevrildi. KPSS başvuru ücreti ise bu sene 80 TL olarak belirlendi. Kısa bir süre öncesine kadar ertelenmesi üzerinde durulan KPSS önlisans oturumu bu yıl Ekim'in 25'inde yapılacak. 2 yıllık üniversite mezunlarının katılacağı KPSS önlisans başvuruları ne zaman? İşte KPSS önlisans hakkında merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS 2020 BAŞVURU TARİHİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı bu yıl 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

2020 KPSS ÜCRETLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 80 TL

KPSS Alan Bilgisi için her oturumda 55 TL

ÖABT her bir alan için 80 TL