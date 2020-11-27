27 Kasım 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:34

KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları için ÖSYM'den açıklama geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS Önlisns branş bazında sıralamalar önümüzdeki hafta erişime açılacak. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihi ve Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağı tarihi de bildirdi.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

KPSS Önlisans başarı ve branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyuruldu. Başkan Aygün yapmış olduğu açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız." ifadesine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin de açıklamada bulundu.

Aygün, açıklamasında "Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.