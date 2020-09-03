KPSS önlisans geç başvuru ne zaman? KPSS önlisans geç başvuru ücreti

03 Eylül 2020 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:04

ÖSYM tarafından Ağustos'un 21'inde başlayan 2020 KPSS önlisans başvuruları sona erdi. KPSS önlisans geç başvuru ne zaman? sorusunun yanıtı sınava başvuru tarihlerini kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans başvuruları Eylül'ün 2'sinde sona erdi. 2020 KPSS önlisans sınavına zamanında başvuru yapmayanlar KPSS önlisans geç başvuru tarihinde işlemlerini yaparak sınava girmeye hak kazanacak. Öte yandan KPSS önlisans geç başvuru ücreti de belli oldu. İşte kaçıranlar için KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve geç başvuru ücreti

Adaylar, KPSS önlisans 2020 başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov tr adresinden yapılabiliyor. 2 yıllık üniversite mezunlarının katılacak olduğu sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Üniversitelerin 2 yıllık programlarından mezun olanların katılacağı KPSS önlisans sınavı için adayların başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınav ücreti: 80,00 TL

KPSS önlisans geç başvuru tarihi: 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

KPSS önlisans geç başvuru ücreti 120 TL'dir.

Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

KPSS ÖNLİSANS SINAV BİLGİLERİ

KPSS SINAV TARİHİ (Ön Lisans) : 25 Ekim 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

DHBT SINAV TARİHİ : 27 Aralık 2020

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ : 6-16 Kasım 2020 (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 17 Kasım 2020)

(Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ön Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ön Lisans sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 60 dakika

DHBT SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün, %50 artırımlı olarak ödenir.)

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu'na, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS önlisans sınav saati ve süresi: 10.15, 130 dakikadır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU