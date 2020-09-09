KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? 2020 KPSS önlisans geç başvuru tarihleri

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 10:37

KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? sorusu, başvuru tarihlerinde belirli nedenlerden dolayı kayıt yaptıramayan adaylar tarafından araştırılıyor. Belirlenen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar, KPSS önlisans geç başvuru tarihini bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön lisans oturumu bu sene 25 Ekim’de yapılacak. Sınav başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi. Peki KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman? İşte 2020 KPSS önlisans geç başvuru tarihleri

İŞTE KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 10 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak geç başvuruları 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncellediği sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de yapılacak ve sınav 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.

KPSS SINAV TARİHİ (Ön Lisans) : 25 Ekim 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav

ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

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