KPSS önlisans sınav soruları ve cevapları nasıldı 2018 KPSS önlisans sınavı zor muydu kolay mıydı? Vatandaşlar KPSS önlisans sorularını araştırıyor. KPSS 2018 önlisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? ÖSYM son dakika 2018 KPSS önlisans sınavı kolay mıydı? Binlerce kamuda çalışmak isteyen aday KPSS önlisans sınav sorularını cevaplarının açıklanmasını bekliyor. KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Ön Lisans Sınavı 130 dakika sürdü. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, genel kültür ve genel kültür konularından olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle matematikteki bir soruda çok zorlandıklarını dile getirdi. İşte, KPSS hakkında yapılan yorumlardan bazıları haberimizde yer alıyor. KPSS Ön Lisans Sınavı bugün Türkiye çapı ve Lefkoşa’da gerçekleşti. Ön lisans düzeyindeki KPSS'ye giren memur adayları, soru değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarından dile getirmeye başladı. Özellikle matematikteki poli foli sorusuna yönelik yorumlar ön plana çıktı.

KPSS ÖNLİSANS SORU YORUMLARI

@pirincis

Her poli bir folidir ama her foli bir poli değildir. Biraz önce kpss den beyinleri error eden bir kesit okudunuz.

@papatyadunyali

Hayır yani çalışmadık diye bu kadar da kötü mü geçmesi gerekiyordu? #KPSS

@begumazraa

Bu kötü #pazar gününde kpss sorusunda zeki müren ile ilgili soruyu bildikten sonra günüm güzel geçebilir

@mhmtsrky_

Okçu kardeşim Mete Gazoz ve sanat güneşimiz Zeki Müren’le bir #kpss nin daha sonuna geldik hakkımızda hayırlısı olsun.

@AdemDianaa

Türk marşı sorusunu Çukur dizisi sayesinde hatırladım. Çukur dizisi sayesinde KPSS sınavından bir soru yapacaksın deselerdi inanmazdım. Teşekkürler Çukur dizisi bir soru da bir sorudur. #KPSS

@alilollo_02

Poli foli nedir ya böyle matematik sorusu mu olur?

@M_Emin112

#kpss2018 1poli 1 foliyse yok polifonik bu nasil matematik

@ErtugruullT

Her poli bir foliyse ama her foli poli değilse bu nasıl matematik sorusu Ebru öğretmen ? #kpss

@bsryldrm19931

çok zordun #KPSS

@66Mehmet5050

Matematik sorularında beyin error verdi.

@cincencon

Türkce paragraf sorularını beyin yakmak icin mi hazırladınız arkadas #KPSS

@miss_pollyanna

Bugüne kadar kandırılmışız hep en iyi pirinç Osmancık’ta değil Edirne’de oluyormuş #KPSS

@hsynkhvc58

Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım da.. #KPSS

@meltemguzelcik

Sınavda sanat güneşi kimdir diye sormaları ve senin zaten Zeki Müren hastası olman... #kpss2018 #KPSS

@eniyikankaniz

Matematikte para sorusu sormamışsınız ki pembe abla gibi hesap yapıp çatır çatır çözelim #KPSS

Yorumlar yapıldıkça eklenecektir.

2018 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILDI? KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı. Sınavda 15 dakika kuralı uygulaması devam etti. Sınav saati 10:15 olarak açıklanırken, sınava girecek olanlar en geç saat 10:00’da sınav binalarında olması gerekiyor. KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR? KPSS Önlisans sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. KPSS Önlisans sınav süresi 120 dakikadır. Ayrıca KPSS Önlisans sınavında 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. 4 KASIM KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 4 Kasım KPSS önlisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Sınav soru ve cevapları açıklandığında detaylar haberimizde sizlerle olacak! KPSS cevapları bir sonraki hafta ÖSYM ana sayfasında yayınlanacak ancak ÖSYM soruların sadece yüzde 10'unu yani 120 sorudan yalnızca 12 tanesini açıklıyor. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK? Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK? Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak. B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI Lisans , ön lisans ve ortaöğretim me zunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koş ulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacak. Sınavdan sonra yapılan il k yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz an cak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir. B GRURU KADROLARA ATANMA ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, at ama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.