KPSS önlisans sınav tarihi ne zaman ÖSYM KPSS 2018 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

KPSS önlisans sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2018 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? KPSS önlisans sınav giriş belgesine nereden ulaşılacak? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Yüzlerce kişi memur olmak için çalışıp çabaladığı KPSS önlisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS sınavlarının sonuncusu olan Önlisans'ın yaklaşmasıyla birlikte gündemde konuşlan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce kişi başvurularını tamamladı, sınav tarihini bekliyor. 4 Kasım'da ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan sınavın giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı konusu ise adaylar tarafından araştırılırken detayları bu haberimizde derledik. KPSS ortaöğretim sınavı ardından gözler önlisans oturumuna çevrildi. Önlisans düzeyindeki KPSS, 4 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de erişime açılacak. Memur olma hayali kuran adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesini takip ediyor. KPSS başvuru kılavuzuna göre, adayların sınava giderken ‘KPSS Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurması şart. Bunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının da adayların yanında bulunması gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak. Detaylar star.com.tr'de.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS önlisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sınav takvimi bu şekilde işlerken sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ise tam netlik kazanmış değil. Normal şartlar altında sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce duyurulduğunu biliyoruz. Bu nedenle gözler 26 Ekim'de...

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınav) önlisans sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Başvuruları kısa bir süre önce tamamlanan KPSS önlisans sınavı, kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM, KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.







A VE B GRUBU KADROLARIN KAPSAMI

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,



B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

SINAVA GELİRKEN YANINIZDA BUNLARI GETİRMEYİN



Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,



*Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı,

telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, gözlük kabı, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,



*Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,



*Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



*kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla,



*su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,



*ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.



ORTAÖĞRETİM KPSS'YE GİRENLER ÖN LİSANS'TAN MEZUN OLSA DA GİREMEYECEK



Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.



Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.