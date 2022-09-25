KPSS önlisans sınav yerleri, yaklaşan sınav öncesi adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS önlisans sınavına giriş belgesi olmadan katılmak mümkün değildir. Peki KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS önlisans sınav giriş belgesi alma ekranı.

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. Sınav tarihi göz önünde bulundurulduğunda KPSS önlisans sınav yerlerinin ÖSYM tarafından 29 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

KPSS Önlisans sınava giriş belgesi erişime açıldığında aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, KPSS önlisans giriş belgesine T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. KPSS önlisans giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Adaylar internetten edinecekleri KPSS Önlisans Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. KPSS önlisans sınav yerlerini belirten belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, sınava giriş belgesinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.