KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS 2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi

KPSS Önlisans sınav yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından Ekim'in 9'unda gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS önlisans sınavına giriş belgesi olmadan katılmak mümkün değildir. Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alabilecekler. İşte KPSS Önlisans sınav yerleri belgesi

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

09.10.2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Önlisans Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

KPSS Önlisans sınav yerleri belgesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM AIS 2022-KPSS ÖN LISANS SINAVA GIRIŞ BELGESI İÇİN TIKLAYIN

2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖNLİSANS 2022 NE ZAMAN?

KPSS önlisans giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Adaylar internetten edinecekleri KPSS Önlisans Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. KPSS önlisans sınav yerlerini belirten belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

Adaylar, KPSS önlisans sınava giriş belgesinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.