KPSS önlisans sınav yerleri ve belgesi yayında mı ÖSYM KPSS önlisans sınavı ne zaman? Binlerce memur olmak isteyen aday KPSS önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Memur olmak isteyen ve bu nedenle sınav için uzun zamandır çalışan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava girerek amaçlarına yardımcı olacak puanları almaya çalışacaklar. 2018 KPSS sınav giriş belgesi ve yerlerini sorgulamaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

2018 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavına dair adayların dört gözle beklediği detaylar kesinlik kazandı. ÖSYM, resmi web sitesi aracılığıyla KPSS sınav takvimi ve başvuru işlemleri konusuyla ilgili duyuru yayımlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

2018 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde adaylara duyurulacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM GİRİŞ

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

4 Kasım'da gerçekleştirilecek olan KPSS önlisans sınavı için sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin gelecek hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS önlisans sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir. DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2018-KPSS/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

2018-KPSS ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin 11 renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT:

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;  Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar,  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;  Sürücü belgesi,  Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDİR?

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GİRME HAKKI VAR?

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GİRİLEBİLİR Mİ?

Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.