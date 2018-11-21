KPSS önlisans sonuçları son dakika 2018 ÖSYM KPSS önlisans sonuç açıklanma tarihi ne zaman? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Binlerce kamuda çalışmak isteyen aday KPSS önlisans sonuçlarına odaklanmıştı. Şimdi ise KPSS önlisans sonuçları için gözler ÖSYM’nin resmi sitesine çevirdi. 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları 29 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak. KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden KPSS önlisans sonuçlarını öğrenebilecek. Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İşte merak edilen KPSS önlisans sınav sonuçları detayları star.com.tr’de…

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları 29 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak. KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden KPSS önlisans sonuçlarını öğrenebilecek.

2018 ÖSYM sınav takvimi

Sınavın ardından 16 gün geçti. 2018 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiye göre sınav sonuçlarıi 29 Kasım 2018 tarihinde sınav merkezi tarafından açıklanıyor. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasında yayınlanacak.

KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

KPSS tercih kılavuzu, 29 Kasım'da sonuçların açıklanmasından sonra devlet kurumlarının ilan açmasıyla birlikte ÖSYM sayfasında kılavuz yayımlanacaktır. Başvurular ÖSYM AİS sayfasında yapılacak.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans , ön lisans ve ortaöğretim me zunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koş ulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacak.

Sınavdan sonra yapılan il k yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz an cak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRURU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, at ama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

B GRUBU KADROLARDA TERCİH SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR

KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.

KPSS-A grubu kadro ne demektir?

KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS’den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.

B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?

KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS’ye

Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)

Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?

Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.

KPSS öğretmenlik sınavı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.