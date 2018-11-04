KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı 2018 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Binlerce KPSS sınav sonuçları bekleyen aday ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yapıyor. Gündemde trend olan KPSS önlisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2018 önlisans KPSS sınavı sonuçları saat kaçta belli olacak? ÖSYM KPSS önlisans sonuçları için tarih verdi mi? KPSS ön lisans sınavı tarihi belli oldu. Sınav 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Peki KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM resmi internet sitesinde bu sorunun da cevabını verdi. Sonuçlar 29 Kasım 2018'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz hem ÖSYM'nin kendi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr/ yer alacaktır. ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat: 07.00-10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, dün yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı. KPSS ön lisans sınavı ile ilgili dikkat çeken kurallar haberimizde yer alıyor. KPSS iki yıllık mezunlarının gireceğin önlisan sınav sonuçları, sınavdan 25 gün sonra 29 Kasım 2018 tarihinde açıklayacak!

KPSS ÖNLİSASN SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 4 Kasım 2018 Pazar günü saat, 10:15'te başlıyor. Sınavda toplam 120 soru sorulacak. Sınav süresi ise 130 dakika

4 Kasım 2018 pazar günü saat 10.00’a kadar sınav binasına giriş yapılabilecek. Sınav 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da yapılacak. genel kültür 60 ve genel yetenek 60 olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek.

Sınav giriş belgelerinde sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adayların sınav girişi belgesi olmadan sınav salonuna alınmayacak. Sınav giriş belgesinin siyah beyaz ya da renkli çıktı olması arasında fark bulunmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgesi çıktısı alırken fotoğrafın görünür olmasına ve sınav giriş belgesi arkasında ya da ön yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler haricinde yazı işaret herhangi bir şeyin bulunmaması gereklidir. Aksı halde adayların sınavı geçersiz sayılacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Merkezinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

KPSS Önlisans soruları ve cevapları 2018

Sınav Pazar günü yapılırken, KPSS soruları, cevapları bir sonraki hafta ÖSYM ana sayfasında yayınlanacak. ÖSYM soruların sadece yüzde 10'unu (120 sorudan 12 soru) açıklıyor.

KPSS önlisans sınavı 12:25'te sona erecek. KPSS önlisans sınavının sona ermesinin ardından ardından sınav soru ve cevaplarının ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS iki yıllık mezunlarının gireceğin önlisan sınav sonuçları, sınavdan 25 gün sonra 29 Kasım 2018 tarihinde açıklayacak!

2018 KPSS ÖNLİSANS SORU DAĞILIMI! 2018 KPSS ÖNLİSANS KAÇ SORU SORULACAK?

Genel kültürden adaylara 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık, 6 Türkiye ve Dünya ile ilgili toplam 60 soru sorulmaktadır.

Genel yetenekte ise türkçe ve matametik olmak üzere iki alandan toplam 60 soru adaylara yöneltilecektir.

Sınavlarda hangi konularda ve ne zaman yapılacak?

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Cumartesi Sabah)

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Cumartesi Öğleden Sonra)

Hukuk

İktisat

Maliye

Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (Pazar Sabah)

İşletme

Muhasebe

İstatistik

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Genel kabul görmüş basit bir KPSS hesaplama sistemi var. 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır. Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDİR?

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GİRME HAKKI VAR?

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GİRİLEBİLİR Mİ?

Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.

KPSS NASIL UYGULANIR?

KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.

SINAVIN TESTLERİ NEDİR?

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

İPTAL SORUDAN PUAN YOK

9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6774 sayısı yasadaki değişiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sorular iptal edilirse bunlar değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduğunda bunları adayların tümü doğru yapmış kabul ediliyordu.

KPSS TESTLERİNİN TÜMÜNE GİRMEK ZORUNLU MU?

Adayların cumartesi günleri sabah oturumunda yapılan ve 60'şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diğer testleri alanlarına göre seçecekler.

KAÇ ÇEŞİT SINAV PUANI VAR?

Sınavda 124 çeşit puan hesaplanır. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sınavdaki testlerin ağırlıkları değişir.

KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl, B Grubu 2 yılda bir yapılıyor.

SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Öğretmen atamalarında kullanılan P10 ve P121 puan türü sınav tarihinden itibaren 1 yıl, diğer puan türleri 2 yıl geçerli.