KPSS Ortaöğretim (lise) sınav yerleri belli oldu! ÖSYM ais 2022-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesi

KPSS Ortaöğretim (lise) sınav yerleri belli oldu. Kasım'ın 6'sında uygulanacak olan sınav için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İşte KPSS Ortaöğretim (lise) sınava giriş belgesi

2022 KPSS (Ortaöğretim) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

06.11.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS lise düzeyinde sınava Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.