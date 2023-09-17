2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı konusu lise mezunu yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. ÖSYM tarafından organize edilen sınav, 2024 yılında gerçekleştirilecek. Peki KPSS ortaöğretim (lise) tarihi

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?



2022 yılında yapılan KPSS ortaöğretim sınavı kasım ayında gerçekleştirilmişti. Lise mezunlarına yönelik KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yılında yapılacak.

2024 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte lise 2024 KPSS ortaöğretim (lise) oturumunun tarihi netleşecek.

Yeni eğitim döneminin sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi sınavların da tarihleri belli olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.