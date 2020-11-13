13 Kasım 2020 Cuma 17:29 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:29

Memur olmak isteyen yüzbinlerce aday KPSS ortaöğretim sınavı için gün sayıyor. Sınava günler kala KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle KPSS sınava giriş belgesine ulaşabilirler. İşte KPSS ortaöğretim sınava giriş belgesi sorgulama sayfasI

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

ÖSYM’den sabah saatlerinde “ 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır” açıklaması yapıldı.

Adaylara sınava girecekleri adres bilgisini gösteren KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr adresinden edinilebilecek. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adayların tek yapması gereken T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle aşağıda bulunan adrese gitmek.

ÖSYM AİS GİRİŞ İLE KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Lise mezunu adayların katılım göstereceği sınav 22 Kasım Pazar günü saat 10.15’de başlayacak . Sınav öncesi adayların sınavın düzenleneceği okula en az 1 saat önceden gelmesi tavsiye ediliyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sosyal mesafe ve maske denetimleri güvenlikler tarafından gerçekleştiriliyor. KPSS ortaöğretim sınavına saat 10.00’dan sonra öğrenci kabul edilmeyecek.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.