14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:08 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:08

KPSS sınavlarının devam ettiği dönemde KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı. Lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin lise mezunu düzeyine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihini sorguluyor. Bu yıl Lise mezunları için KPSS sınavı yapılmadı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? Lise KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı 2 yılda bir gerçekleşir. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılacak olan KPPS Lise sınavının tarihi henüz belli değil. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlere göre KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek.