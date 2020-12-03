KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih verdi!

03 Aralık 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 15:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için tarih belli oldu. Memur olmak isteyen binlerce aday, sonuçların belli olmasıyla birlikte, puanlarına göre tercihlerini belirleyebilecekler. Peki KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS'DE TERCİH YAPABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

KPSS'de 60 puan aldıysanız tercih yapabilirsiniz fakat Devlet bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen adayların atanmak için en az 70 puan seviyesine erişmesi gerekiyor. Kamu Personeli Seçme sınavında belirlenen bir baraj yoktur ancak yapılan alımlarda kurumlar genellikle 65-70 puanın altında alım çok sınırlı bir şekilde yaparlar.

Bazı kurumlar alım şartları arasında 70 baraj sınırını belirtir. Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle 70 puanın altında atama yapılma ihtimali çok düşüktür.