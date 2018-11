KPSS ortaöğretim sonuçları sorgula Lise 2018 KPSS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak

KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ais.osym.gov.tr sıklıkla takip ediliyor. KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Vatandaş; Lise 2018 KPSS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl sorgulama yapılacak? ÖSYM son dakika KPSS açıklaması nedir? sorularına yanıt arıyor. 2018 KPSS Öğretim sınavının sonuçları için artık son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim'de düzenlenen sınavın sonuçları, sınava katılım sağlayan yüz binlerce vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen etabının sonuçları, kısa bir süre içinde memur adaylarının erişimine açılacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavından alacakları puanlar kapsamında devlet memuru olma hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek 'sonuçlar açıklandı' haberine kilitlenmiş durumda. Adaylar, 2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/adresi üzerinden bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen ve 7 Ekim'de yurt çapında oldukça yoğun katılımla yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarına ilişkin heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Alacakları puanlar kapsamında tercih yaparak devletteki boş kadrolara yerleşme hayali kuran vatandaşlar, 'KPSS sonuçlarını heyecanla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim'de tamamlanan KPSS'nin ortaöğretim oturumunun sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında merak içinde olan vatandaşlar, ÖSYM'nin sınav takvimini araştırarak sonuç tarihi hakkında fikir edinmek istiyor.





ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.







Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı takdirde adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilecek.

KPSS SONUÇLAR TEBLİĞ EDİLMEYECEK



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.





Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.