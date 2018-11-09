KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman 2018 KPSS memur atama tercih kılavuzu yayında mı

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2018 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS lise ve ortaöğretim memur atama başvuruları ne zaman? KPSS tercih başvurusu nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler bu kez KPSS ortaöğretim tercihlerine çevrildi. İki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. Sınavdan 3 gün sonra KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları hem ÖSYM AİS sayfasında paylaşıldı hem ÖSYM ana sayfasında. Sınavdan 31 gün sonra ÖSYM sonuç sayfasında kurum resmi açıklamayı yaptı, sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak memur olma hayali kuran vatandaşlar, KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında bilgi almak istiyor. ÖSYM tarafından, KPSS ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, yerleştirme yapmak için aday tercihlerinin ne zaman alınacağı merak konusu oldu. 2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında merak edilen detaylar star.com.tr'de.

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



KPSS tercih kılavuzu, puanların açıklanmasından sonra açıklanması bekleniliyor. Tercih kılavuzu içerisinde B grubu üzerinden başvurular alınırken, ilk başvurularda kurum tercih ücreti almayacak. ÖSYM tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi web sitesinden yayınlanırken, başvurular ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek.







B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI



Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adayların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI



Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.



Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.



CEVAP KAĞITLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI



07 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.