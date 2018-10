KPSS ortaöğretim/lise puanı nasıl hesaplanır? 2018 KPSS kaç net kaç puan yapar? KPSS sınavlarında puan hesaplamaları nasıl yapılır? KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS ortaöğretim üzerinden atamalar nasıl yapılıyor? KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında kaç soru sorulmaktadır? Sınav süresi kaç dakikadır? Memur olmak için KPSS ortaöğretim/lise sınavından kaç puan almak gerekiyor? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının 7 Ekim'de yapılması ile birlikte merak edilen konular ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. KPSS ortaöğretim lise sınavın yapıldığı tarihe kısa bir süre kala, 2018 KPSS Ortaöğretim giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. KPSS Ortaöğretim sınavı için son viraja girildi. 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvuruları tamamlanan KPSS Ortaöğretim sınavının, giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM tarafından 7 Ekim'de yapıldı. Öte yandan 2018 KPSS Ortaöğretim sınav soruları ve cevapları erişe açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de uygulanan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava girecek adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, 27 Eylül'de saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtilmişti. KPSS puanı hesaplama aracıyla KPSSP3, KPSSP10, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP121 de dahil olmak üzere P1 ile P124 arasındaki tüm puan türlerindeki KPSS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz. KPSS puan hesaplama işlemleri ve merak edilen tüm detaylar star.com.tr adresimizde.

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına 7 Ekim'de katılım sağladılar. Emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri kamu kurumlarına yerleşmek arzusu içerisinde olan adaylar, düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında dört gözle sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Tüm bunların yanı sıra; uygulamaya alınan zorlu sınav maratonunun hemen arkasından kamu kurumu kadrosundaki yerini almak amacı güden memur adaylarının akıllarında soru işareti bırakan hususlar arasında birincil olarak, ‘’kaç net kaç puan yapar’’ ve ikincil olarak ise ''KPSS ortaöğretim lise puanı hesaplamasının nasıl yapıldığı'' oldu.

2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM / LİSE PUAN HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı (KPSSP94) nasıl hesaplanacağı ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Teslerde kendi içinde her sorunun eşit puan değeri vardır. Örneğin genel kültür testinin 3. sorusu ile 46. sorusu eşit puana sahiptir. Standart sapma testlere uygulanır.

KPSS Ortaöğretim/Lise Puanı Hesaplama Formülü (KPSSP94)



KPSS Puanı Formül (KPSSP94) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

En gerçek, en doğru KPSS Ortaöğretim/Lise Puanını hesaplayabilmek için yukarıda belirtilen tüm parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. hesaplama.tv olarak ÖSYM verilerini kullanarak gerçeğe en yakın, en doğru %100'e yakın KPSS puan hesaplama işlemini yapmaktayız.

KPSS ORTAÖĞRETİM / LİSE SINAVI HER YIL YAPILIR MI?



Ortaöğretim mezunları için KPSS sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. Bundan önceki yıllarda çift sayılı yıllarda yapılmıştır. Eğer ÖSYM tarafından farklı bir açıklama yapılmaz ise KPSS Ortaöğretim Sınavı 2018 yılında 7 Ekim'de yapılacaktır.



KPSS'DE KAÇ SORU SORULMAKTADIR? SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKADIR?



Sınavda, 2 ayrı test uygulanmaktadır. Bunlar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleridir. Her bir testte 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Her bir soru için 1 dakika ayırmanız gerekmektedir.

2018 KPSS KAÇ SORU SORULDU? KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMLARI…



KPSS ortaöğretim/lise sınavının ilk oturumu olan 1 milyon 234 bin 617 adayın katılım sağladığı Genel Yetenek sınavında; Matematik (27 soru), Türkçe (30 soru) ve Geometri (3 soru) olmak üzere toplamda 60 adet soru yöneltilecek. Genel Kültür sınavında ise; Coğrafya (18 soru), Tarih (27 soru), Güncel Bilgiler (6 soru) ve Vatandaşlık (9 soru) olmak üzere 60 soru sorulacak.



KPSS ortaöğretim/lise ikinci oturumu olan 440 bin 324 adayın katılım sağladığı Eğitim Bilimleri sınavında; Ölçme ve Değerlendirme (12 Soru), Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri (16 Soru), Gelişim Psikolojisi (12 Soru), Öğrenme Psikolojisi (16 Soru), Rehberlik ve Özel Eğitim (12 Soru), Program Geliştirme (4 Soru), Sınıf Yönetimi (4 Soru) ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (4 Soru) olmak üzere toplamda 80 soru yöneltilecek.

KPSS nedir?



Bazı kamu kuruluşlarına personel alımlarında girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. Uzun adı Kamu Personel Seçme Sınavıdır.



KPSS puanı nedir?



Bir kişinin KPSS sınavından aldığı puandır. Değişik kamu kuruluşlarına personel atamalarında, farklı türde KPSS puanları kullanılmaktadır.



KPSS puanı hesaplama aracıyla hangi türdeki KPSS puanlarını hesaplayabilirim?



KPSS puanı hesaplama aracıyla KPSSP3, KPSSP10, KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP121 de dahil olmak üzere P1 ile P124 arasındaki tüm puan türlerindeki KPSS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.

KPSS testlerinde netler nasıl hesaplanıyor?



KPSS puanlarınız KPSS'de her bir test bölümünden yapmış olduğunuz netler kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapmış olduğunuz net sayısı, doğru cevaplamış olduğunuz soru sayısından yanlış cevaplamış olduğunuz soru sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

KPSS Puanı nasıl hesaplanır?



KPSS puanı, özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan KPSS'lerdeki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?



KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Hesaplama yaptığımda bazı türdeki puanlarımın neden hesaplanmıyor?



Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek, hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?



Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. İşte, sınavda elde ettiğiniz puanlarınız ve puanınıza karşılık gelen netlerinizle birlikte KPSS Lisans puanı hesaplama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



