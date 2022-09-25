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Eğitim

KPSS pazar oturumu saat kaçta bitecek? KPSS Alan Bilgisi 3. oturum kaç dakika?

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adayların yakınları sınavın kaç dakika sürdüğünü merak ediyor. KPSS Alan bilgisi sınavlarının 3. oturumunda adaylara; İşletme, Muhasebe ve İstatistik bölümlerinden toplamda 120 soru sorulacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki KPSS pazar oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 3. oturum kaç dakika?

25 Eylül 2022 Pazar 10:36 - Güncelleme:
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının üçüncüsü pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak olan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS pazar oturumu ne zaman, saat kaçta bitecek? KPSS Alan Bilgisi 3. oturum kaç dakika? İşte sınav saati hakkında detaylar...

KPSS PAZAR OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15'te başlayacak.

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir. İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

KPSS ALAN BILGISI 3. OTURUM KAÇ DAKIKA, SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada (2 saat 40 dakika) cevaplayacak. Sınav saat 12.55'te sona erecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

ÖSYM SINAV takvimine göre KPSS Alan bilgisi sınavının sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

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