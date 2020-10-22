KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması sonrası KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar hakkında araştırmalar hız kazandı. P1, P2, P3 KPSS puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar tercih döneminde bu gruptaki puanları baz alırlar. Adayların merak ettiği hususlardan biri KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlardır İşte P1,P2,P3, P10, P121 KPSS puan türleri ile ilgili detaylı bilgi
KPSS PUAN TÜRLERİ
P10 puan türü nedir?
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.
KPSS P121 puan türü nedir?
Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur
KPSS P121, P3, P10 Puan Türleri Hangi Atamalarda Kullanılır?
KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur. KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 NEDİR?
KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. KPSS P3 de bazı kurumların aldığı puan türüdür. KPSS Lisans P3 Puan Hesaplama, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanınızı derslerdeki doğru ve yanlış sayılarınızı girerek bulabileceğiniz bir sonuçtur.
KPSS Lisans P3 puan hesaplaması için 2017,2018 ve 2019 yılına ait ortalama ve standart sapmaları baz alınmaktadır. KPSS P3 puanıyla memur alan kurumlar haberimizde yer alıyor.
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı