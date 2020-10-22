22 Ekim 2020 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:07

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması sonrası KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar hakkında araştırmalar hız kazandı. P1, P2, P3 KPSS puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlar tercih döneminde bu gruptaki puanları baz alırlar. Adayların merak ettiği hususlardan biri KPSS puan türlerine göre alım yapan kurumlardır İşte P1,P2,P3, P10, P121 KPSS puan türleri ile ilgili detaylı bilgi

KPSS PUAN TÜRLERİ

P10 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

KPSS P121 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

KPSS P121, P3, P10 Puan Türleri Hangi Atamalarda Kullanılır?

KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur. KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P3 NEDİR?

KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. KPSS P3 de bazı kurumların aldığı puan türüdür. KPSS Lisans P3 Puan Hesaplama, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanınızı derslerdeki doğru ve yanlış sayılarınızı girerek bulabileceğiniz bir sonuçtur.

KPSS Lisans P3 puan hesaplaması için 2017,2018 ve 2019 yılına ait ortalama ve standart sapmaları baz alınmaktadır. KPSS P3 puanıyla memur alan kurumlar haberimizde yer alıyor.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı