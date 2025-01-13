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Eğitim

KPSS şartı kalktı! 1 Eylül'de ''AGS'' devreye girecek

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre; 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarında KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak. Daha sonra ise atamalarda Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak.

Akşam Gazetesi13 Ocak 2025 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
KPSS şartı kalktı! 1 Eylül'de ''AGS'' devreye girecek
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Öğretmen atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından KPPS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak. Ayrıca kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav yönetmeliğinden muaf olan branşlara 'Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilen öğretmenler' ibaresi eklendi.

UYGULAMALI DEĞERLENDİRME

Yeni sistemde atamalar ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daha önce açıkladığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak. AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.

İKİ OTURUMDA ORTALAMA PUAN

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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