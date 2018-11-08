KPSS nedir, ne işe yarar? KPSS sınav sonuç belgesi nereden nasıl alınır, çıkartılır? KPSS sınav sonuçları TC ile nasıl sorgulama yapılır? KPSS sınavına kimler katılabilir, KPSS A-B-C grubu kadroları hakkında bilgi, başvuru şartları nedir? KPSS puanlarının geçerlilik süresi nedir? KPSS puanı kaç yıl geçerli? soruların yanıtları merak konusu oldu. KPSS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte google aramalarında sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar belgeyi nasıl çıkarcağını TC kimlik no ile sorgulamaların nasıl yapılacağını araştırırken merak edilen tüm detayları bu haberimiz üzerinde derledik. ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, lise sınav sonuç belgesi çıkartma çıktısını alma hakkında detaylı bilgiler yazımızdadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da biline kısa adıyla KPSS, kamu kurumlarında görev alacak olan personelleri belirlemek üzere yapılan bir dizi sınavın adıdır. Bu sınavlar adayın mezun olduğu bölüm ve sınav sonrası atanacağı kadrolara göre ayrılmaktadır. KPSS her sene yapılmakta olan bir sınavdır. KPSS sınavlarının yapılmasının akabinde adaylar sınav sonuçlarını İnternet üzerinden kolayca sorgulayabilmektedirler. Akabinde sınav sonuçlarını sınav sonuç belgesi olarak alabilirler. Bu belge ile kurumlara iş başvurusunda bulunabilirler. İşte KPSS sonuç belgesi ve TC ile sorgulama işlemi için merak edilen tüm detaylar..

KPSS sınav sonuç belgesi nereden nasıl alınır?



Bundan önce yapılan sınavlarda ÖSYM, sınav sonuç belgelerini adayların adreslerine göndermekteydi. Ancak uzun süredir bu uygulamadan vazgeçildi. Artık adaylar ÖSYM web adresine giriş yaparak, sonuç sorgulama kısmından sınav sonuçlarını kendileri öğrenebiliyor ve sınav sonuç belgesini alabiliyor.



KPSS sınav sonuç belgesini çıkartmak isteyen adaylar öncelikle aşağıda vermiş olduğumuz adresten ÖSYM sitesine giriş yapmalılar. Akabinde yıl ve sınav seçimi yaptıktan sonra, TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sınav sonucunuzu öğrenebilir ve bunun çıktısını anında alabilirsiniz. Sınav sonuç belgesini çıkartmak için CTRL + P tuşlarına aynı anda basmanız yeterlidir. Şayet ÖSYM şifrenizi hatırlamıyorsanız da, en yakın ÖSYM sınav başvuru merkezinden şifrenizi öğrenebilir ve değiştirebilirsiniz.



Bunun dışında ÖSYM sınav başvuru merkezlerine müracaat ederek sınav sonuç belgenizi almak istediğinizi belirttiğinizde de sınav sonuç belgenizi kolaylıkla alabilirsiniz.



Bu yazımızda KPSS sınav sonuç belgesi çıktısı alma hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

KPSS kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak personeli seçmek için devlet kontrolünde yapılan bir dizi sınavın genel ismidir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) açılımından da bunu çok rahat görebilmekteyiz. Bu sınav, “Genel Yetenek”, “Genel Kültür”, “Yabancı Dil”, “Eğitim Bilimleri”, “Hukuk”, “İktisat”, “İşletme”, “Maliye”, “Muhasebe”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler”i, “Ekonometri”, “İstatistik”, “Kamu Yönetimi” ve “Uluslararası İlişkiler” gibi kendi içerisinde farklı sınavlardan oluşmaktadır. Başvuru yapacağınız alana göre hangi sınavlara gireceğiniz değişiklik göstermektedir. Ancak herkesin ortak olarak işaretlemek zorunda olduğu alan genel kültür ve genel yetenek bölümleridir.



KPSS ilk olarak 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında ÖSYM tarafından düzenlendi. Yapılan bu sınav sadece 657 sayılı devlet memurluğu kanunu alanında gerçekleşti. Daha sonra sınavın alanı genişletirilerek öğretmenlik, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Daha sonra bu sınavın adı KPSS olarak 2002 yılında değiştirildi ve o tarihten günümüze aynı isim adı altında her sene yapılmaya devam ediyor.









KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR



KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.



KPSS-A grubu kadro ne demektir?



KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS’den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.



B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?



KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.



KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR



KPSS’ye



Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)



Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?



Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.



KPSS öğretmenlik sınavı nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Genel Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile değiştirildi. Alınan bu ani karar ile KPSS puanları geçerlilik süreleri, KPSS kaç yıl geçerli, KPSS ne kadar geçerli gibi konularda değişikliğe gidilmiş oldu. İşte detaylar ..

KPSS Puanlarının Geçerlilik Süreleri Değiştirildi !



Bundan böyle KPSS sonuçları, KPSS geçerlilik süresi, bir sonraki sınavın yapıldığı tarih değil, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle sona erecek. İlgili maddenin eski hali: “KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. ” şeklindeydi. Yapılan değişiklik ile ilgili madde “KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.” halini aldı.





Bu değişiklik ile KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, bir sonraki sınavın yapıldığı tarih değil, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklandı tarih itibariyle sona erecektir. Örnek vermek gerekirse 2017 KPSS lisans sınavı 16.6.2017 tarihinde açıklanacak. Buna göre 2016 KPSS sonuçları 16.6.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Kurum’dan yapılan açıklamaya göre bu değişikliğin yapılmasındaki esas amaç 2016 KPSS puanı ile 2017 Haziran yerleştirmelerinde adayların tercih yapabilmesinin sağlanmasıdır.



Bu haberimizde KPSS lisans puanının geçerlilik süresi, KPSS önlisans puanı geçerlilik süresi, KPSS puanlarının geçerlilik süreleri, KPSS kaç yıl geçerli gibi konularda detaylı bilgilendirmeler yaptık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.