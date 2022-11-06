KPSS sınav süresi, bugün uygulanan oturuma katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Ortaöğretim mezunları için uygulanan oturumuna katılacak olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler. Peki KPSS sınav süresi kaç dakika? Ortaöğretim KPSS kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

KPSS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

2022 ORTAÖĞRETİM KPSS KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) saat 10.15'te başlayıp saat 12.25'te sona erecek.

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS Ortaöğretim sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınav puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere hesaplanmaktadır.

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirleniyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01.12.2022 tarihinde açıklanacak.