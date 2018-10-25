KPSS sınav yerleri açıklandı mı 2018 KPSS Ön Lisans sınav tarihi ne zaman

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2018 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı mı? 2018 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön Lisans sınav yerleri belli oldu mu? soruların yanıtları merak konusu oldu. KPSS önlisans sınavına kısa süre kala, sınava girecek birçok aday KPSS önlisans sınav yerlerini araştırıyor. Ekim ayının son haftasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri 2018 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi oldu.Her adaya özgü olan KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime açılacak. 2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ön Lisans sınavı öncesi en çok araştırılan konulardan biri de 'sınav yerleri' bilgisi oldu. Herhangi bir duyuru yapılıp yapılmadığını merak eden memur adayları sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanları kapsayan KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Kasım'da gerçekleşecek. Detaylar star.com.tr'de.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle hazırlıklarını hızlandıran adaylar, bir yandan da kişisel bilgilerinin yanı sıra sınav yeri detaylarının yer aldığı KPSS önlisans sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. KPSS sınav yerlerinin ekim ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen ön lisans mezunları, ÖSYM’den yapılacak olan KPSS sınav giriş belgesi duyurusuna kilitlendi. Aylar öncesinden paylaşılan sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı kasım ayının ilk pazar günü, yani 4 Kasım’da gerçekleştirilecek. Sınava sayılı gün kalmasıyla nedeniyle KPSS sınav giriş belgesinin her an erişime açılması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin 26 Ekim’de yayımlanması bekleniyor. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabildikleri “Aday İşlemleri Sayfası” üzerinden sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktı alabilecekler.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak.



A VE B GRUBU KADROLAR



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,



b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

DHBT NE ZAMAN?



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.