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Eğitim

KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS 2023 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş yerleri açıklandı. 23 Temmuz'da yapılacak Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir. İşte ÖSYM AİS 2023 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM AİS 2023 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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KPSS sınav yerleri açıklandı. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı Temmuz ayının 23'ünde gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) ekranı üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte ÖSYM AİS 2023 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

2023 KPSS A Grubu sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına giriş belgelerini görüntülemek ve çıktı almak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

ÖSYM AİS 2023 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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