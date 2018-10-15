KPSS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM 2018 sınav takvimi KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM 2018 sınav takvimi KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 7 EKim 2018 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM tarafından sınavdan birkaç gün sonra, KPSS Ortaöğretim soruları, cevapları kurumun 'döküman' sayfasında yayımlandı. Sınav merkezi, soruların sadece yüzde onunu yayımladı. Devlet memurluğu için sınava girenler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağına dair soruya yanıt verildi. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiye göre; KPSS sonuçları, 8 Kasım 2018 tarihinde, kurum tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.







KPSS SORULARI ZOR MUYDU?



KPSS soruları, zor muydu sorusuna sosyal medyada cevap arandı. Sınava girenler soruların kolay olduğunu açıklarken, Matematik ve Türkçe sınavlarında zorlandıklarını açıkladı. Coğrafya sınavı ise alan olarak en kolay sorular olduğuna dair yorumlar paylaşıldı.



KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



7 Ekim'de sınava girenler için ÖSYM döküman sayfasında KPSS Ortaöğretim soruları, cevapları, cevap anahtarları kurum tarafından yayınlandı.

KPSS SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAVI GEÇERSİZ SAYILANLAR NELER?



1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,



2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,



3) Salondaki görevlilere soru sormaları,



4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,



5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,



6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.



7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,



8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.