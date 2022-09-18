KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sınav sonuç tarihi

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere 2 oturumdan oluşan sınavlara katılan adaylar, 2022 KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavnın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Buna göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları bugün düzenlendi. İki ayrı kısımdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erdi.

KPSS ikinci oturum Eğitim Bilimleri 14:45'te başlayıp 16:25'te sona erecek.

Sınava katılan adayların merakla beklediği KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM tarafından duyuruldu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 21.10.2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Adaylar, 2022 KPSS sınav sonuç belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.