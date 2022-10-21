KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç açıklama sistemi KPSS sonuçları sorgulama

KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçları, KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? 2022 KPSS sonuçlarına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi KPSS sonuçları sorgulama

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde mesai saatleri içerisinde açıklanacak.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ), Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçlarına ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak.