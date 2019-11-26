16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,753
  • 6,3402
  • 269.643
  • 105951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzunu yayımladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
 
Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek. 
 
Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek. 
 
Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. 

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak!

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

Rusya'dan gizemli adım! Uzaya fırlattılar

Rusya'dan gizemli adım! Uzaya fırlattılar

Camının neden kırıldığı ortaya çıktı

Camının neden kırıldığı ortaya çıktı

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA