KPSS tercihleri 2018 ne zaman baþlayacak? ÖSYM KPSS önlisans ortaöðretim tercih kýlavuzu yayýnlandý mý? KPSS tercihleri nasýl yapýlacak? KPSS tercihleri ne zaman baþlayacak? sorularýn yanýtlarýný merak eden memur adaylarý için detaylarý bu haberimiz üzerinde derledik. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarýna yerleþtirme yapmak için alýnacak KPSS tercihlerinin tarihi belli oldu. KPSS'nýn çeþitli oturumlarýna katýlan ve aldýklarý puanlar kapsamýnda tercih yapacak vatandaþlar, ÖSYM'nin tercih tarihleri hakkýnda paylaþtýðý bilgileri öðrenmek istiyor. ÖSYM’nin KPSS ortaöðretim ve önlisans sýnav sonuçlarýný duyurmasý ardýndan gözler tercih sürecine çevrildi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bazý kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme iþlemleri için KPSS-2018/2 Tercih Kýlavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayýmlanacak. ÖSYM tarafýndan 2018 KPSS Ortaöðretim Önlisans tercihleri baþvuru tarihleri açýklandý. Adaylar belirlenen tarihlerde açýklanacak kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Ortaöðretim Önlisans KPSS tercih iþlemleri ile ilgili son dakika haberler ve yeni geliþmeler star.com.tr'de.

2018 KPSS tercihlerinin içerisinde yer alan KPSS Ortaöðretim Önlisans tercihleri ne zaman baþlayacak sorusuna ÖSYM cevap verdi. Baþvuru yapacak olanlar için açýklama yapan kurumdan baþvuru güncellemelerine dair önemli uyarý yapýldý.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) tercih tarihleri, ÖSYM sýnav takvimi içerisinde açýklandý. Ortaöðretim 'lise' mezunlarý ile önlisans mezunlarý (son sýnýfta okuyan öðrenciler) kurumun yayýmladýðý tarihler içerisinde baþvurularýný yapabilecek.

ÖSYM döküman sayfasýnda tercihler üzerine KPSS tercih kýlavuzu yayýmlanacak ve adaylar o tercihler üzerinden baþvurularýný gerçekleþtirecek.



ÖSYM AÝS sayfasýnda ise adaylar baþvurularýný yapabilecek.



KPSS tercih ücreti alýnmayacak, adaylar sadece baþvuru yapacaktýr. ÖSYM tercih baþvurularý sýrasýnda adaylar tercihlerini diledikleri gibi güncelleme hakkýna sahip olacaktýr. Sisteme giriþ üzerinden tercih süresinin son gününe kadar tercihleri deðiþtirebilme, silme, ekleme hakkýna sahiptir.

2018 ÖSYM tercih kýlavuzu, 11 Aralýk 2018 tarihinde yayýnlanacak, tercih baþvurularý 11 Aralýk 2018 ila 20 Aralýk 2018 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Tercih baþvurularý 20 Aralýk 2018 saat 23:59'a kadar ÖSYM AÝS sayfasýnda aktif olacak. 21 Aralýk tarihi itibariyle baþvurular sona eriyor.

TERCÝHLERÝN YAPILMASI ÝÇÝN GENEL BÝLGÝLER



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiði gün itibarýyla, sýnava girilen öðrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmasý zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiði gün itibarýyla mezun durumda bulunmayan adaylarýn, yerleþtirilmeleri yapýlmýþ olsa bile atamalarý yapýlmayacaktýr. Adaylarýn boþ kadrolara yerleþtirme iþlemlerine alýnabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapýlmasý ve yapýlan tercihlerin geçerli olmasý zorunludur.



YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ DUYURULMASI



Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný ÖSYM’nin internet sayfasýndan öðrenebileceklerdir. Yerleþtirme sonuçlarý ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleþtirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut eriþim þifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet eriþim þifresi edinmemiþ kurumlarýn, ÖSYM Çaðrý Merkezinden (444 67 96) eriþim þifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleþen adaylar atanmak üzere doðrudan yerleþtirildiði kuruma baþvuracaklar, atanmak için hangi evrakýn gerekli olduðunu ve bu evrakýn hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiðini yerleþtirildiði kurumdan öðreneceklerdir.

KPSS TERCÝH NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafýndan 2018/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu Aralýk'ta yayýmlanmasý bekleniyor. Memur adaylarýna 30 tercih hakký verilecek. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.



Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural



1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiði gün itibarýyla, sýnava girilen öðrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmasý zorunludur. Örneðin son baþvuru tarihi 30 Aralýk olduðu için, 30 Aralýk'ta sýnava girdiði örneðin lisans düzeyinden mezun olmayan kiþinin tercih yapmamasý gerekmektedir.



2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarýndaki þartlarý taþýyýp taþýmadýðýnýza dikkat ediniz. Niteliðini taþýmadýðýnýz kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleþseniz dahi atamanýz yapýlmayacaktýr.



3- Tercih yaptýktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiþ olduðu bankalara internet üzerinden ödeme yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz.



4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçaðý veya bakaya durumda bulunan adaylarýn tercihte bulunmamalarý gerekmektedir.



5- Kadrolarýn karþýsýnda yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartý, sürücü belgesi, sertifika vb. diðer belgelere, yerleþtirme iþlemine son baþvuru tarihi (30 Aralýk 2018) itibarýyla sahip olmalarý gerekmektedir.

KPSS NEDÝR?

Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan bir sýnavdýr. KPSS, öðretmenler de dahil kamu kurumlarýna atanacak personeli seçmek için gerçekleþtirilir.



Ýlk olarak 1999'da baþlayan sýnavýn adý 1999 ve 2000 yýllarýnda Devlet Memurluðu Sýnavý (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sýnavý (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) adýyla düzenleniyor. Ýþte KPSS ile ilgili merak ettiðiniz sorularýn yanýtlarý:



KPSS'YE KÝMLER GÝRÝYOR?



Kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlýyor.







A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?



Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna atanacaklarý kapsar.



B GRUBU KADROLAR NELERÝ ÝFADE EDÝYOR?



Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarý kapsar.



SINAVA KÝMLER BAÞžVURABÝLÝR?



Sýnavýn türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunlarý bu sýnavlara girer. Sýnava sýnavýn geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öðrenciler de katýlabilir.



KPSS LÝSANS SINAVI NE DEMEK?



Sadece lisans yani 4 yýllýk ve üzeri yükseköðretim kurumlarý programlarýný bitirenlerin katýlabildiði bir sýnavdýr. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öðretmenlik ile B grubu kadrolarýna lisans diplomalarýný aldýklarý alandan baþvurabilirler.



KPSS ÖNLÝSANS VE ORTAÖÐžRETÝM SINAVI NEDÝR?



Bu sýnava yükseköðretim kurumlarýnýn iki yýllýk önlisans programlarý ile lise mezunlarý katýlabilir.



SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDÝR?



Lisans mezunlarý hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöðretim sýnavlarýna giremez. Sýnavlardan yalnýzca birine girmek zorundalar.



KAÇ KEZ GÝRME HAKKI VAR?



Sýnava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnýzca A grubu kadrolara baþvurabilmek için 35 yaþ sýnýrý bulunuyor.





MEZUN OLMADAN GÝRÝLEBÝLÝR MÝ?



Öðrenciyken sýnava girmek mümkün. Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýnda mezuniyetten önce girilmiþ sýnavlarýn sonuçlarýný kabul etmiyor.



KPSS NASIL UYGULANIR?



KPSS hafta sonlarý cumartesi ve pazar günleri sabah ve öðleden sonra oturumlarý olarak yapýlýr. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sýnavlara girerler.



SINAVIN TESTLERÝ NEDÝR?:



Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sýnav cumartesi sabahý yapýlýr. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.



Eðitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öðleden sonra yapýlýr. Öðretmen adaylarýnýn girmek zorunda olduklarý bir sýnavdýr. Toplam 80 soru yer alýr ve 100 dakika verilir.



Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapýlýr. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sýnav için 160 dakika süre tanýnýr. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonometri, Ýstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler Testi: Bu oturum pazar öðleden sonra yapýlýr. Her testte 30 soru yer alýr. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayýsý 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öðretmen olarak 16 branþta atanmak isteyen öðretmen adaylarý girmek zorunda. Ayrýca YÖK'ün sýnav kararý verdiði yurtdýþýndaki üniversitelerden mezun olan ve öðretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sýnava girmek zorunda. Adaylar iki test yanýtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diðeri de 10 soruluk Alan Eðitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanýtlama süresi 75 dakika.



Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasýnda kullanýlacak puanlarýn hesaplanmasý için bu kardolara talip olanlarýn bu sýnava girmeleri zorunlu. Bu sýnavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanýnýr.



ÝPTAL SORUDAN PUAN YOK



9 Aralýk 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 6774 sayýsý yasadaki deðiþiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediði sýnavlarda sorular iptal edilirse bunlar deðerlendirme dýþý býrakýlacak, geçerli sorularýn puan deðerinin yeniden saptanmasý suretiyle puanlama yapýlacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduðunda bunlarý adaylarýn tümü doðru yapmýþ kabul ediliyordu.



KPSS TESTLERÝNÝN TÜMÜNE GÝRMEK ZORUNLU MU?



Adaylarýn cumartesi günleri sabah oturumunda yapýlan ve 60'þar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluþan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diðer testleri alanlarýna göre seçecekler.



KAÇ ÇEÞžÝT SINAV PUANI VAR?



Sýnavda 124 çeþit puan hesaplanýr. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sýnavdaki testlerin aðýrlýklarý deðiþir.



KAÇ YILDA BÝR YAPILIYOR?



KPSS A Grubu ve Öðretmenlik her yýl, B Grubu 2 yýlda bir yapýlýyor.



SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLÝ?



Öðretmen atamalarýnda kullanýlan P10 ve P121 puan türü sýnav tarihinden itibaren 1 yýl, diðer puan türleri 2 yýl geçerli.



SINAVIN ÜCRETÝ NEDÝR?



KPSS her oturum: 55 TL



2 oturum: 110 TL



3 oturum: 165 TL



Tüm oturumlar: 220 TL



ÖABT: 55 TL



DHBT: 55 TL



SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?



2016 KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eðitim Bilimleri) 22 Mayýs, KPSS 2016 Lisans (Alan Bilgisi) 29 Mayýs'ta yapýlacak.



TERCÝHLER NASIL YAPILACAK?



Adaylarýn tercihlerini, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapacaklar.



TERCÝH YERLEÞžTÝRME ÜCRETÝ NE KADAR?



2016 senesi için tercih ücreti 15 TL.



TERCÝH YERLEÞžTÝRME ÜCRETÝ NASIL ÖDENECEK?



Adaylar ücretlerini bankalardan veya ÖSYM’nin internet sayfasýnda yer alan "ödemeler" bölümünden yapacaklar.