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Eğitim

KPSS öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları erişime açıldı. Sonuçların ardından KPSS tercih süreci başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlar ve KPSS 2023 tercih kılavuzu rehberliğinde tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki KPSS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS öğretmenlik tercihleri ne zaman?

25 Ağustos 2023 Cuma 15:08 - Güncelleme:
KPSS öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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2023-KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler KPSS Öğretmenlik tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar sınavdan aldıkları puan doğrultusunda ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS 2023 tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlara göre tercihlerini yapacaklar. Peki KPSS öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2023 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar

2023-KPSS A Grubu, Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri) Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar, KPSS 2023 tercih kılavuzunda yer alan çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere tercihlerini yapabilecek.

KPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS 2023 tercih kılavuzunun ardından tercih tarihleri paylaşılacak.

KPSS tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri kadrolar, kontenjanları, branş dağılımı yer alacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/1) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Tercih Kılavuzu ve Tablolar yayınlandı.

KPSS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

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