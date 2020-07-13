13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans düzeyi için başvurularda bugün son gün. 4 yıllık üniversite mezunlarının katılabildiği KPSS Lisans başvuruları için KPSS ücreti nasıl yatırılır? 2020 KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? soruları merak konusu oldu. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Sınava katılacak adaylar ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda 2020 KPSS ücretinin hangi bankaya yatırılacağı yer alıyor. Peki KPSS ücreti nasıl yatırılır? İşte detaylar...

KPSS İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ!

30 Haziran tarihinde başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumunun başvuruları bugün yani 13 Temmuz'da gece saat 23.59'da sona eriyor. 2020 KPSS son başvuru tarihinden önce adayların işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

(Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

ÖSYM'nin duyurmuş olduğu kılavuzda ayrıca, KPSS sınav ücreti yatırma işlemlerinde de bilgi verildi. Adaylar sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS ücreti nasıl yatırılır? İşte, son gününde KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..

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KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır