KPSS ücreti ne kadar 2020? KPSS ücretleri ne zaman yatırılacak?

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:26

KPSS başvuru tarihi ve ücreti adayların son günlerde en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi. ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS sınavları ile ilgili başvuru tarihini, sonuç tarihini ve geç başvuru tarihini açıkladı. Peki ÖSYM 2020 KPSS ne zaman? İşte KPSS başvuru tarihleri...

Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım göstereceği sınav için başvurular ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuruları için üç farklı oturum olacakken başvuru tarihleri de üç ayrı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek.

2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin belirlediği takvime göre aşağıdaki gibidir;

KPSS Lisans 6 Eylül Pazar

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar

KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar

KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

KPSS 2020 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak. Geçen sene KPSS lisans geç başvuru ücreti her oturum için 112,5 TL, Alan bilgisi sınavı oturum ücreti ise 75 TL olarak belirlenmişti.