KPSS yerleri açıklandı! ÖSYM AİS KPSS lisans sınav giriş belgesi

KPSS sınav yerleri açıklandı. Temmuz ayının 31'i ve Ağustos ayının 6-7 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Lisans oturumlarına giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM AİS KPSS lisans sınav giriş belgesi almak için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. ÖSYM AİS KPSS lisans sınav giriş belgesi

Adaylar, KPSS sınav yerlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.

KPSS lisans sınavlarının giriş belgeleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ÖSYM AİS KPSS 2022 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ

KPSS lisans oturumları; Genel yetenek-genel kültür testi, Alan bilgisi ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek.

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumlarından Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi Temmuz'un 31'inde uygulanacak.

KPSS Alan bilgisi Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ÖABT ise Ağustos'un 14'üne düzenlenecek.