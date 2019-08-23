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KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için tarih verildi!

KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırıyordu. KPSS sonuçları için tarih verildi. KPSS sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden seslerini duyuran KPSS adaylarına ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den yanıt gecikmedi. Aygün twitter hesabından yaptığı açıklamada 2019 KPSS sınav sonuçlarının daha önce ilan edilen tarihte açıklanacağını belirtti. KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve KPSS puan hesaplama gibi detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Büyük bir heyecanla beklenen KPSS sonuçları için internet araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını güncel olarak takip ediyorlar. KPSS sonuçları için tarih verildi. 2019 KPSS sınav sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adayların #kpsssınavsonuçları paylaşımları artmasıyla birlikte ÖSYM Başkanı, Halis Aygün konuya ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Aygün açıklamasında;  ''Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız.'' dedi. 

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
 
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. 
 

 
 
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
 
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. 
 
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 
 
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
 

 
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
 
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. 
 
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
 
 
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
 

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