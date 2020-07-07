07 Temmuz 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:39

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS'de memur olmak için bazı kadro ayrımları bulunuyor. Devlet bünyesinde yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen vatandaşların katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin her sınav sonrası yayınladığı tercih kılavuzunda yer alan kodlar adayların kafasını karıştırdı. Peki KPSS1 nedir? KPSS A ve KPSS B ne demek?

Memurluk seviyesini de yükseltmek için girilebilen sınava giren veya katılmak isteyen adaylar KPSS1 nedir? KPSS-A ve KPSS-B'nin ne demek olduğunu merak ediyor. Kısaca KPSS1 lisans mezunu olarak girilen sınavdır. KPSS2 ise lise ve Ön lisans olarak girilen sınav olarak belirlendi. Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunlarının girebildiği KPSS ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KPSS A NE DEMEK?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS-B NEDİR?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

KPSS1 NEDİR?

1- KPSS1 lisans mezunu veya lisans mezunu olacaklara yöneliktir.

Temmuz ayında yapılacak KPSS sınavına lisans mezunu veya lisans mezunu olabilecek adaylar girmelidir. KPSS/1 sınavı üç bölümden oluşmaktadır.

i- Genel kültür ve genel yetenekten oluşan KPSS-B kadrolarına yönelik sınav.

ii- Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak eğitim bilimlerini de içeren KPSS-Öğretmenlik sınavı.

iii- Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak alan bilgisini (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) de içeren KPSS-A sınavıdır.