KPSS'de GK-GY, Eğitim, Alan yüzde kaç etkiliyor? KPSS P121 puan yüzdeleri ve KPSS öğretmenlik puan dağılımı

KPSS'de GK-GY, Eğitim ve Alan yüzdeleri, sınav sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. KPSS'de öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. KPSS P121 puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur. Buna göre KPSS'de GK-GY, Eğitim, Alan yüzde kaç etkiliyor? İşte KPSS P121 puan yüzdeleri ve KPSS öğretmenlik puan dağılımı

KPSS'DE GK-GY, EĞİTİM, ALAN YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?



KPSS'de Genel Kültür-Genel Yetenek (GK-GY), Eğitim Bilimleri sınavları ve Alan Sınavında yapılacak netler belirleyicidir. Genel Yetenek ve Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testleri puanlamaya toplam %50 oranında etki ederken ÖABT testi de geri kalan %50'yi belirler.

KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?



Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne P121 denilmektedir. KPSS P121 puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

KPSS P121 puanı 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

GK, GY + EĞİTİM ALAN YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?



Sınavdaki GK-GY, Eğitim, Alan oturumlarının Puanlara Etkisi aşağıdaki gibidir. İşte KPSS P121 puan yüzdeleri ve KPSS öğretmenlik puan dağılımı

Genel Kültür - Genel Yetenek (GK, GY) - Eğitim Bilimleri - ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)

P10 % 60 - % 40 -----

P121 % 30 - % 20 - % 50