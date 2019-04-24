KTO Karatay Üniversitesi İKAF 2019'a hazır!

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve KOP Bölgesi’ndeki 9 üniversitenin katılımı ile 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF 2019) için hazırlıklarını tamamladı.

Her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı, öğrenci ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği İKAF 19’da öğrenciler iş dünyası ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Geçtiğimiz yıllarda da gerçekleştirdiği Kariyer ve Gelişim Zirveleri ile bölgede ses getiren etkinliklere imza atan, firmalar ile öğrenciler arasında etkili bir köprü kuran KTO Karatay Üniversitesi; Kariyer ve Gelişim Ofisi bünyesinde yürüttüğü Sektör Danışmanlığı Projesi, Hukukta Gözlem Projesi, İşi Yerinde Gözle Projesi, Asistan ve Akran Öğrenci ve Lisansüstü Yardımcı Asistanlık uygulamaları ile de öğrencilerin kariyerlerini mezun olmadan şekillendiriyor, yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat tanıyor.

İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’19) adıyla 25-26 Nisan tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesi’nde düzenlenecek olan T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki bölgesel kariyer etkinliği; çevre illerdeki tüm üniversitelerin öğrencilerini sektördeki firmalar ile buluşturacak olup, öğrencilerin iş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bölgedeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin üniversitelerinin katılımıyla etkinlik süresince çok sayıda yarışmalar, atölye çalışmaları, vaka analizleri, kariyer ve gelişime yönelik eğitimler de gerçekleştirilecek.

Binlerce Öğrenciye İş Dünyasıyla Bağlantı Kurma Fırsatı

Sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağlayacak etkinliğe çok sayıda lise ve üniversite öğrencisinin katılması bekleniyor. KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek İKAF’19’un paydaşları arasında Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi bulunuyor.