KYK affı son dakika borçlar silinecek mi? (KYK borcu geri ödeme ve Bakanlar Kurulu açıklamaları)

KYK affı borçlarının silinip silinmeyeceği gündemde! Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçların silinip silinmeyeceği merak konusu oldu. Devlet tarafından yükseköğrenim kazanan öğrencilere tanınan kredi borcu ile ilgili geri ödemede sıkıntı çekenlerin araştırmış olduğu "KYK borçları silinecek mi? Ödeme yapanlar geri alabilecekmi?" sorusunun yanıtı gündeme bomba gibi düştü. KYK borçlarına af konusu ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler haberimizde. İşte Kredi Yurtlar Kurumu borcu geri ödeme ve sorgulama ekranı

KYK borçları silinecek mi? 2019 Bakanlar kurulu ne zaman toplanacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin dört gözle beklediği 'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündeme geldi.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?



Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Milyonlarca üniversite ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla aldıkları KYK burs ve kredileri hakkında gündemden haberler gelmeye başladı. Gündemde yer alan habere göre, KYK borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Bakanlar Kurulu'nun ne zaman açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu silinmesi haberimiz sonrasında yeniden gündeme geldi. Pek çok kişinin ortak görüşü; Kredi Yurtlar Kurumundan alınan geri ödemeli KYK kredi borçları alması kolay, fakat ödemesi zor hale geldi. Peki KYK borçları silinirse ödeme yapan kişiler geri ödeme alabilecek mi? 2019'da kyk borç silinir mi? evlenince KYK borcu silinirmi? öğrenim kredisi borcu silinmesi için başvurusu nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruların cevapları..

Mart ayından önce KYK borçlarının silinmesi için düzenleme yapılması gündemi Bakanlar Kuruluna gelebileceği konuşulan konular arasında. Fakat 31 Ocak tarihine kadar ödeme yapması gereken adayların borç silinip silinmeyeceğinin netlik kazanmasını bekliyor. Taksit ödemeleri için son günler olduğu belirtilmekte.



KYK geri ödemeli kredi kullanan yükseköğrenim öğrencilerinin "ortak görüşü" KYK kredisi alması kolay fakat geri ödemesi için durum hiçte öyle değil. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden seslerini duyurmak isteyen KYK borçlularının mağduruyetini ortaya koyarak KYK borç silinme yapılabilir diye müjdeli haber bekleniyor.

2019 KYK borcu affa uğrayacak mı?

Konya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim kredi kullanmak durumunda bulunan ve öğrenimleri boyunca gerek sosyal aktiviteleri gerek öğrenimlerindeki masrafları karşılamak amacıyla teşvik edilen KYK öğrenim kredi imkanlarından her yıl yüzbinlerce öğrenci yararlanıyor. Öğrencilerin mezun olması ile gerek iş hayatında yeni bir meslek bulmaları zaman alması ve öğrenim kredisi kullanan adayları borç ödemede zorlanmasına neden oldu. Bu yüzden KYK borçluları sosyal medya siteleri üzerinden sesleri duyurmaya başladılar. Bilindiği gibi daha önce Maliye Bakanlığının hazırladığı takvimlere gecikme zammı affı, taksit imkanları, borç yapılandırması, faiz affı gibi uygulamalar yapıldı. Borçlular bu çalışmalar ile ödemelerini bitirmek için yetmediği görüşündeler ve borçların tamamen silinmesini istemekteler.



PEKİ HANGİ KYK BORÇLARI SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.



Bundan sonraki süreçte ise öğrencilere kredi değil sadece burs verilmesi beklenmektedir. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz.



KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.



Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır. Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır. İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.



KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.



Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.



Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.



KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.



Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.



Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

Burs kazanan öğrenciler için burslar ne zaman yatacak?



YurtKur'un sayfasında açıklanan bilgi:İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



Dikkat! KYK bursları devam etmesi için ne yapılmalı?



Burs kazanan öğrenciler için YurtKur' burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için şu açıklamayı yaptı: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.



2019 KYK burs ücretleri ne kadar?



2019 KYK öğrenim-burs ücretleri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl (2019) itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira alınacağını açıkladı.