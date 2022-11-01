KYK burs başvuruları başladı mı 2022? E-Devlet KYK burs başvuru ekranı

KYK burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Burs için başvurular geçen sene Kasım ayının 5'inde başlamıştı. Buna göre KYK burs başvuruları başladı mı 2022? Ne zaman başlayacak? İşte E-Devlet KYK burs başvuru ekranı

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene Kasım ayının 5'inde başlamış ve 10 Kasım'a kadar devam etmişti.

KYK burs başvuruları ile ilgili açıklamanın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimin ardından başlayacak.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR 2022?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

- Lisans öğrencileri 850 lira

- Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

- Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.