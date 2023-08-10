2023-2024 eğitim döneminde KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusu, üniversite yerleştirme döneminde gündeme geldi. 2023 YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlri arasında açıklanması bekleniyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirleniyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2023-2024 KYK bursu ne kadar olacak? İşte detaylar

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl Kasım ayının ikinci haftası başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda; ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



KYK burs ve öğrenim kredileri eğitim döneminde her ay öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

2023-2024 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen destek bursuna zam geldi. Bu gelişme sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredilerinin önümüzdeki eğitim döneminde ne kadar olacağı konusu gündeme geldi.

2023-2024 KYK burs ve kredi ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut dönemde 2023 yılında KYK burs ücretleri ise aşağıdaki gibidir.

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başlamıştı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK başvuruları YKS yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlayacak.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?



KYK bursu, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda yer alan şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilen karşılıksız ödenektir.

* Vakıf veya devlet üniversitelerine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans, master ya da doktora öğrencileri

* ÖSYM sınavlarında, belirlenen puan türünde ilk 100'e girenler

* Belirli kıstaslar dahilinde amatör millî sporcular

* İki yıllık okullardan mezun olup dikey geçiş ile ara vermeden, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına kayıt yaptıran öğrencileri KYK bursundan faydalanabilir.